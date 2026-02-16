BIST 14.339
'Jandarma mesaj attı' paylaşımı başını yaktı! Gerçek ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı, Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma personeli hakkında sosyal medyada asılsız paylaşım yapan kişinin yakalandığını açıkladı. Etkileşim amacıyla paylaşım yaptığını beyan eden şüpheli, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sosyal medya üzerinden jandarma personeliyle ilgili asılsız nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımı etkileşim amacıyla yaptığını beyan eden kişinin, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, mahkemeye sevk edilen şahıs hakkında adli kontrol kararının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu düzenini ve kurumların itibarını hedef alan, gerçeği yansıtmayan paylaşımlara karşı hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

