BIST 14.339
DOLAR 43,71
EURO 51,83
ALTIN 7.017,03
HABER /  EKONOMİ

Borsa rekor seviyeden kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 14.339,30 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 217 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 2,64 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, genele yayılan alımlarla birlikte günü alıcılı bir seyirde tamamladı ve gün içinde en yüksek 14.320,87 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

