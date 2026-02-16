BIST 14.339
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 23 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 12'si serbest bırakıldı.

Eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alınmıştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "iş yeri ve araç kurşunlanması" ile "tehdit" suçları gibi 9 olaya karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edilmişti.

İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere 13 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 zanlı gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanmıştı.

