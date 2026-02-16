Kasımpaşa'nın kötü serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başaran Kasımpaşa'nın gollerini 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ile 71. dakikada İrfan Can Kahveci atarken 34. dakikada sarı kart gören Claudio Winck, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.
Fatih Karagümrük'ün sayılarını 80. dakikada Filip Mladenovic ile 90+2. dakikada Ahmed Traore kaydetti.
Bu sonuçla ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşayarak puanını 19 yapan Kasımpaşa, ligdeki bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
12 puanda kalan Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u ağırlayacak.