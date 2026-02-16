BIST 14.339
DÜNYA

İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı

İşgalci İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı. İsrail polisi, gözaltı için herhangi bir gerekçe göstermedi.

Haberde, söz konusu gözaltının, Tel Aviv yönetiminin Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Aksa imamlarına ve gönüllülerine yönelik artırdığı kısıtlamalar kapsamında gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresinde uyguladığı sıkı güvenlik önlemleriyle gerilimi tırmandırdığı ve bu kapsamda Filistinli din görevlileri ile aktivistleri gözaltına alarak Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdiği ifade edildi.

