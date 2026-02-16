Bakan Gürlek açıkladı! Maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatılarak iki Cumhuriyet savcısının ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı.

Göçük altında kalan diğer 2 işçiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

1 İŞÇİ SAĞ OLARAK GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI

Gelik beldesi Dağbaca mevkiinde, özel bir maden ocağında yaşanan göçük sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında umut veren bir gelişme yaşandı.

Göçüğün ardından bölgeye sevk edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri ile jandarma personeli, zorlu yer altı şartlarına rağmen zamana karşı yarıştı.

Mahsur kalan işçilerden İsmet Kabuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu sağ olarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Kabuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, Kabuk’un sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

2 MADENCİYE ULAŞMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlk işçinin kurtarılması umutları artırırken, göçük altında kaldığı belirtilen Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tahlisiye ekiplerinin maden içindeki kontrollü ve dikkatli ilerleyişi sürerken, arama-kurtarma faaliyetleri koordineli şekilde yürütülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, maden ocağındaki göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma açıldığını belirterek, iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin atandığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasının tamamında şu cümlelere yer verdi:

Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.

Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir.