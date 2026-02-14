BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98

Nazan Ünal’ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Geçmişte bakın hangi programa katılmış

|
Nazan Ünal’ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Geçmişte bakın hangi programa katılmış

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldıktan sonra yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan Ünal'ın başörtüsüz hali ortaya çıktı. O hali kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Geçmişte katıldığı program...

Nazan Ünal’ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Geçmişte bakın hangi programa katılmış - Resim: 1

Show Tv'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"ye katılan Nazan Ünal yeni detaylarla gündeme geldi. Yüzündeki dövmelerle sosyal medyada ve televizyon gündeminde geniş yankı uyandıran Ünal’ın geçmişine dair bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık 15 yıl önce bir evlilik programına katıldığı öğrenilen Ünal’ın, o döneme ait başörtüsüz görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünal’ın yıllar içindeki değişimi çok konuşulan konular arasına girdi.

17
Nazan Ünal’ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Geçmişte bakın hangi programa katılmış - Resim: 2

Show ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, hayat hikâyesi ve sıra dışı dövmeleriyle dünyada gündem olmuştu.

27
Nazan Ünal’ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Geçmişte bakın hangi programa katılmış - Resim: 3

Nazan Ünal, evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti. Nazan Ünal'ın geçmiş yıllarda evlilik programına katıldığı da ortaya çıktı.

37
Nazan Ünal’ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Geçmişte bakın hangi programa katılmış - Resim: 4

Ünal, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal; "Polonyalı sevgilimi bulmak için 15 yıl önce evlilik programına katıldım. Bu amaçla katıldım ama sonra programda başka bir amaç olduğunu düşününce ayrıldım. Beni programda gördü ama evlenemedik" dedi.

47