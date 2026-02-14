Nazan Ünal’ın başörtüsüz hali ortaya çıktı! Geçmişte bakın hangi programa katılmış
Show Tv'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"ye katılan Nazan Ünal yeni detaylarla gündeme geldi. Yüzündeki dövmelerle sosyal medyada ve televizyon gündeminde geniş yankı uyandıran Ünal’ın geçmişine dair bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık 15 yıl önce bir evlilik programına katıldığı öğrenilen Ünal’ın, o döneme ait başörtüsüz görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünal’ın yıllar içindeki değişimi çok konuşulan konular arasına girdi.
Ünal, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal; "Polonyalı sevgilimi bulmak için 15 yıl önce evlilik programına katıldım. Bu amaçla katıldım ama sonra programda başka bir amaç olduğunu düşününce ayrıldım. Beni programda gördü ama evlenemedik" dedi.