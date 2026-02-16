BIST 14.339
Kahramanmaraş’ta 20 bin dönüm arazi sular altında

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir haftadır aralıksız süren yağışlar, tarım arazilerinde ciddi zarara yol açtı.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde son bir haftadır aralıksız devam eden yağışlı hava, tarım sektörüne ağır bir darbe vurdu. 

BEŞ MAHALLEDE EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

İlçeye bağlı Beyoğlu, Minehöyük, Ceceli, Akçalı ve Şekeroba mahalleleri sınırları içerisinde ekili tarım arazilerinin büyük bölümü sular altında kaldı.

Minehöyük Mahalle Muhtarı Hıdır Çiftçi, son bir haftadır etkili olan yağış nedeniyle Sağlık Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığını belirtti.

Üreticilerin zor durumda kaldığını anlatan Çiftçi, konuyla ilgili yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

"TAHLİYE KANALLARI GENİŞLETİLMELİ"

Çiftçi Hasan Kocamaz da son yağışlarla birlikte buğday ve arpa ekili yaklaşık 150 dönüm ekili arazisinin su altında kaldığını ifade ederek tahliye kanallarının genişletilmesi durumunda mahsullerin bir bölümünün kurtarılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

