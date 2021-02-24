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Barış Yarkadaş'tan bomba 'Berat Albayrak' iddiası: Bir sabah Enerji Bakanlığı'nda görebilirsiniz

Gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti kulislerinden aldığı bilgileri aktardı. "AK Parti'de bir revizyon olacak en az 5 bakan, bakanlık görevinden alınacak." iddiasını gündeme getiren Yarkadaş, "Bir AK Partili 'Bir sabah Berat Albayrak'ı Enerji Bakanlığı'nda yeniden görebilirsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

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KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programının konuğu olan gazeteci Barış Yarkadaş, Berat Albayrak ile ilgili AK Parti kaynaklarından aldığını iddia ettiği kulis bilgilerini paylaştı. Berat Albayrak'ın İstanbul Kandilli'de ofis tutuğunu ve yurt dışından gelen yabancı şirketlere yatırım danışmalığı yapmayı planladığını belirten Yarkadaş, şöyle konuştu: Bugün konuştuğum AK Partililere 'Berat Albayrak'ın Sayın Erdoğan'la ilişkisi ne düzeyde? Dışlandı mı, ilişkileri devam ediyor mu?' diye sordum.

"Kabinede, Beştepe'de ya da partide görebilirsiniz"

Berat Albayrak, Sayın Erdoğan'ın ailesinin parçasıdır. İlişkisinin bitmesi de mümkün değildir. Hatta Berat Albayrak'ı mart ayında yapılacak olan büyük kongreden sonra ya kabinede ya Beştepe'de ya da partide önemli bir görevde görebilirsiniz" dediler.

"AK Parti'de yerini daha ılımlı bir isme bırakabilir"

AK Parti'nin mart ayının sonunda yapacağı büyük kongreye dikkat çeken Yarkadaş, "Bir kaç ay önce söylemiştim Erdoğan bu kongrede, partili cumhurbaşkanlığı tartışmasından çıkmak için yerini daha ılımlı bir isme bırakmayı düşünebilir. Bu Numan Kurtulmuş olabilir, Binali Yıldırım olabilir. Süleyman Soylu'nun da ismi söyleniyor ama ona ihtimal vermiyorum. Berat Albayrak'ın ismi de çok dile getiriliyor ama onu da çok mümkün görmüyorum" dedi.

"Kurtulmuş şu anda sahaya indi"

Yarkadaş açıklamasının devamında, "Eğer Sayın Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'ndan dışarı çıkıp sadece Cumhurbaşkanlığı şapkasıyla siyaset yapmayı düşünürse bu kişi Numan Kurtulmuş olabilir. Çünkü Numan Kurtulmuş şu anda sahaya indi" şeklinde konuştu.

Berat Albayrak'a kongrede bir görev verilebileceğini savunan Yarkadaş, şunları kaydetti: Bir genel başkan yardımcılığı olabilir. Bugün konuştuğum bir AK Partili 'Bir sabah kalkıp Berat Albayrak'ı Enerji Bakanlığı'nda yeniden görebilirsiniz' dedi. Niye?Çünkü mart ayındaki kongreden sonra AK Parti'de bir revizyon olacak en az 5 bakan, bakanlık görevinden alınacak.

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