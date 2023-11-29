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Balıkesir’de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

Balıkesir’de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

Balıkesir’de cuma gününe kadar etkili olması beklenen sağanak yağış, etkisini göstermeye başladı.

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Balıkesir’in çevre illerde ve ilçelerinde şiddetli olarak görülen sağanak yağış merkezde de başladı. Cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenen sağanak yağış için AFAD uyarıda bulundu. AFAD, Sel ve su baskınları konusunda Balıkesirli vatandaşlara “Meteorolojiye göre Balıkesir’de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun” uyarısında bulundu.

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