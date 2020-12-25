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Balıkesir'de kadın cinayeti: Kıskançlık tartışmasında eşini pompalı tüfekle öldürdü

Demirören Haber Ajansı

BALIKESİR'de gece saatlerinde çift arasında 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Pompalı tüfeğini alan gözü gönmüş koca, ateş açtığı eşinin ölümüne sebep oldu.

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Olay, saat 02.30 sıralarında, Edremit ilçesine ağlı İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep ve eşi Çiğdem Kırtay arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recep Kırtay, evdeki pompalı tüfeği alarak eşine ateş etti.

Silah sesi duyan komşular ile çiftin yakınları, eve geldiklerinde Çiğdem Kırtay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çiğdem Kırtay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Recep Kırtay’ı gözaltına aldı.

Hakim karşısına çıkacak

Çiğdem Kırtay’ın cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Recep Kırtay, bugün adliyeye sevk edilecek.

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