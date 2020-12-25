Engin Nurşani kimdir neden öldü hastalığı neydi?

Aşık Ali Nurşani'nin oğlu müzisyen Engin Nurşani öldü. Uzun süredir gırtlak kanseri gören 36 yaşınaki Engin Nurşani'den gelen ölüm haberi ailesini ve sevenlerini üzdü. Bu haberin ardından Engin Nurşani'nin hayatı merak edildi. Peki Engin Nurşani aslen nereli, hastalığı neydi?

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Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani 36 yaşında gırtlak tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1.5 yıldır kanser ile savaşan Engin Nurşani'nin ölümü ailesini ve sevenleri üzdü. Bu haberin ardından asıl adı Engin Ayhan olan Engin Nurşani'nin hayatı merak edildi. Peki kimdir Engin Nurşani, aslen nereli, türküleri neler?

Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.” denildi.

Engin Nurşani kimdir:

Engin Nurşani, asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır. Evlidir ve Ozan Ali adında bir erkek çocuk sahibidir. Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü 'Adına bir çizik çektim' ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur, başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. (Oğul, Bülbül)Şimdiye kadar toplam dört albüm çıkarmıştı