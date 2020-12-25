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Bahattin Şimşek'in yönettiği maça 'bahis şikesi' incelemesi

UEFA, Bahattin Şimşek'in yönettiği Bursaspor-Menemenspor maçının incelenmesi için TFF'ye talimat verdi. Bahattin Şimşek en son Fenerbahçe-Başakşehir maçını yönetmişti.

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Çarşamba günü oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında verdiği kararlarla turuncu-lacivertli ekibin tepkisini çeken hakem Bahattin Şimşek'in, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de yönettiği Bursaspor-Menemenspor maçının ‘bahis şikesi’ şüphesiyle incelemeye alındığı ortaya çıktı.

UEFA, TFF'yi uyardı

UEFA, 12 Temmuz’da oynanan ve 2-2 biten maçın son dakikalarında, ‘3-3 bitecek’ şeklinde yoğun bahisler yapıldığını gerekçe göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) bu karşılaşmayı incelemeye almasını istedi.

Ajansspor'un haberine göre, Tebligatta, maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair bahislerin arttığı ve maçla ilgili güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun belirtildiği öğrenildi.

TFF yönetiminin de dosyayı Etik Kurulu'na sevk ettiği belirtildi.

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