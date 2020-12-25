Millli Savunma Bakanlığı: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Selim Selçuk Ulukürüz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Selim Selçuk Ulukürüz'ün Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde görev yapan mesai arkadaşımız devlet memuru Selim Selçuk Ulukürüz, Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.