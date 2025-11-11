Bakan Yerlikaya: Uçağın enkazına saat 17'de ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.

Kazayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ettiğini söyledi.

C130 askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Yerlikaya, şehitlere Allah'tan rahmet, millete ve ailelerine başsağlığı diledi.