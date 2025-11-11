BIST 10.576
Galatasaray yıldızı Osimhen Nijerya kamp kadrosunda yok

Nijerya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri için 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı ancak Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in listede yer almaması dikkat çekti.

Nijerya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri için kampa çağrılan 21 oyuncunun listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşılan oyuncular arasında Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'in adının listede yer almaması dikkat çekti.

Taraftarlar, Osimhen'in neden kampta olmadığını sorgularken Nijerya basınında da "Osimhen nerede?" manşetleri atıldı.

HAT-TRICK'TEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Ekim ayında oynanan Benin maçında hat-trick yaparak Nijerya'ya 4-0'lık galibiyeti getiren Osimhen, takımının Dünya Kupası umutlarını canlı tutan isim olmuştu.

Bu performansıyla ülkesinde kahraman ilan edilen yıldız futbolcunun, yeni kamp listesinde bulunmaması beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi.

GALATASARAY CEPHESİ TAKİPTE

Galatasaray yönetimi ve teknik heyetinin, Osimhen'in durumu hakkında Nijerya Futbol Federasyonu'ndan bilgi talep ettiği öğrenildi.

Nijerya medyası, yıldız golcünün kamp dışında kalma nedeninin sakatlık ya da özel izin olabileceğini öne sürerken resmi bir açıklama yapılmadı.

