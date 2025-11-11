BIST 10.576
İstanbul’da akşam trafiği ve yağmur: Yoğunluk yüzde 89'u buldu

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı.

İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde, yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, saat 19.00’da şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

D-100'DE UZUN ARAÇ KUYURUKLARI

Özellikle D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlandı ve uzun kuyruklar oluştu.

İşten ve okuldan dönen vatandaşlar, artan trafik nedeniyle evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

