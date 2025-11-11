BIST 10.576
DOLAR 42,23
EURO 49,00
ALTIN 5.586,34
HABER /  GÜNCEL

'Terörsüz Türkiye' komisyonu askeri uçak düşmesi sebebiyle ertelendi

'Terörsüz Türkiye' komisyonu askeri uçak düşmesi sebebiyle ertelendi

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17'nci toplantısı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında Mehmetçiklerin şehit olması nedeniyle ertelendi.

Abone ol

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17'nci toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan askeri uçağın düşmesi nedeniyle ertelendi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'nci toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Komisyon olarak şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı dilendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki: Biz, geçmişte çok bedel ödedik
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki: Biz, geçmişte çok bedel ödedik
Ali Yerlikaya'dan, şehit polis Faruk Şahin için taziye mesajı
Ali Yerlikaya'dan, şehit polis Faruk Şahin için taziye mesajı
CHP'ye bir şok daha! O binaya el konulması talep edildi
CHP'ye bir şok daha! O binaya el konulması talep edildi
İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu
İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!
Emlak Katılım 2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyüme performansını sürdürdü
Emlak Katılım 2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyüme performansını sürdürdü
İBB iddianamesi Borsa’yı sarstı
İBB iddianamesi Borsa’yı sarstı
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu, parasını almaya devam ediyor
Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu, parasını almaya devam ediyor
İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: ''Türk futboluna yeni hakemler geliyor!''
İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu: ''Türk futboluna yeni hakemler geliyor!''
Netanyahu'dan 'güvenli geçiş' iddiasına yalanlama: ABD'ye söz vermedik
Netanyahu'dan 'güvenli geçiş' iddiasına yalanlama: ABD'ye söz vermedik
Bir şok daha! CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi
Bir şok daha! CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talep edildi