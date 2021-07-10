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HABER /  POLİTİKA

Bakan Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Varank Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikramında bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikram etti.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Varank, çeşitli açılış programlarına katılmak üzere akşam saatlerinde hava yolu ile Sivas'a geldi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Bakan Varank'ı Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü karşıladı.

Bakan Varank, konaklayacağı otele geçmeden önce, İnönü Bulvarı'nda sohbet ettiği vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

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