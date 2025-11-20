BIST 10.980
GÜNCEL

Bakan Fidan, Orgeneral Hafter ile görüştü

Bakan Fidan, Orgeneral Hafter ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter ile Ankara'da görüştü.

LİBYA ULUSAL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Hafter’in oğlu ve yardımcısı Saddam Hafter ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Libya Ulusal Ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fidan ve Hafter’in "bölgesel gelişmeleri ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek işbirliği yollarını ele aldığı" belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Fidan’ın Hafter ile Ankara’da görüştüğünü açıklamıştı.

