SİPER 1'in başarılı testi Avustralya basınında

Avustralya merkezli analiz platformu Meyka'da SİPER 1'in başarılı test atışı ayrıntılarıyla analiz edilirken, yeni milli silahın Çelik Kubbe için önemine, küresel etkisine ve milli savunma sanayisinin ekonomiye katkılarına dikkat çekildi.

Türkiye yerli ve milli savunma sanayisinde her gün bir adım daha ilerleme kaydediyor. Hem havada hem karada hem denizde birçok imkan ve kabiliyet sunan yeni teknolojik stratejik araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine veriliyor.

Bu kapsamda SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, otonom batarya atışı testi gerçekleştirildi.

ASELSAN'ın radar, komuta kontrol ve sensör kabiliyetlerinin, ROKETSAN'ın füze ve harp başlığı mühendisliğinin, Türk Hava Kuvvetleri'nin tecrübesi ve operasyonel birikiminin mükemmel bir uyumla birleştiği yerli ve milli bir güç çarpanı olan SİPER, testi başarıyla geçti ve hedefi tam isabetle vurdu.

SİPER'İN BAŞARISI AVUSTRALYA BASININDA

Tüm Türkiye'ye gurur veren bu gelişme Türkiye'de olduğu kadar dış basında da kendine yer buldu.

SİPER'in bu başarısı okyanusları aşarak Avustralya merkezli analiz platformu Meyka'da mercek altına alındı.

Meyka'da yer alan "Türkiye'nin füze testindeki başarısı savunma sektörünün geleceğini parlatıyor" başlıklı makalede SİPER'in özelliklerinden, Türkiye ve NATO özelinde yaratacağı etkiden, Türkiye'nin stratejik projesi Çelik Kubbe için öneminden bahsedildi.

ÇELİK KUBBE'NİN PARÇASI

Analiz yazısında "Çelik Kubbe projesinin bir parçası olan bu test, Türkiye'nin artan stratejik kapasitesini ve savunma sektöründeki ekonomik potansiyelini gözler önüne seriyor. Jeopolitik dengelerin değiştiği günümüzde ülkeler askeri kabiliyetlerini güçlendirmeye odaklanırken, Türkiye bu trendin öncüleri arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Çelik Kubbe projesinin Türkiye'nin hava savunma altyapısını güçlendirmeyi amaçladığına dikkat çeken Meyka, SİPER füzesinin başarılı testinin bu hedefe doğru atılmış kritik bir adım niteliğinde olduğuna işaret etti.