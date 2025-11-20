BIST 10.980
Türk Demokrasi Vakfı’ndan Dünya Çocuk Hakları Günü’nde anlamlı ziyaret

Türk Demokrasi Vakfı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yayınladığı manifestoda vurguladığı “Değişim Biziz, Değişim Sensin, Değişim Benim” anlayışı doğrultusunda, Ankara’nın Yaylabağ Köyü’ndeki Karataş İlköğretim Okulu’nu ziyaret ettik.

Yaylabağ Köyü Muhtarı Mustafa Ulubey ile yapılan görüşmede köyün ve okulun ihtiyaçları yerinde değerlendirdik.

Yaklaşık 700 nüfuslu köyde bulunan Karataş İlköğretim Okulu’nda toplam 15 öğrenci, 1., 2. ve 3. sınıfların birlikte eğitim gördüğü tek sınıflı bir modelle öğrenimlerine devam ediyor.

Ziyaret kapsamında öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlayacak temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik desteklerde bulunuldu. Küçük yaş gruplarının kış koşullarında daha güvenli ve rahat bir şekilde okula devam edebilmesi amacıyla çeşitli materyaller ile gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı olundu.

Türk Demokrasi Vakfı’nın bu ziyareti, manifestoda yer alan
“Bir toplumun çocuklarına verdiği değer, demokrasisinin gerçek ölçüsüdür.”
ifadesinin sahadaki yansımasını gerçekleştirmek istedik.

Vakıf üyelerimiz, Akif Keskin, İlayda Duru Özkan, Onur Derici, Mert Sefer, Azra Tüccar, Asu Gizem Önçırak,Eylül Toper, Yankı Şengül, Tuncer Efe Doğan katılımlarıyla yapılan bu etkinlikte çocuklarla geçirilen zamanın büyük bir önem taşıdığını, okulun koşullarını yerinde görmenin ise toplumun farklı bölgelerinde yaşayan çocukların ihtiyaçlarına daha yakından temas etmeyi sağladığını düşündük

Türk Demokrasi Vakfı olarak çocuklara yönelik yapılan her çalışmanın, daha güçlü bir demokrasi kültürünün temellerini oluşturduğunu bilinciyle önümüzdeki dönemde de sosyal sorumluluk projelerine devam etmek istiyoruz.

