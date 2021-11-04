Bakan Çavuşoğlu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmelere katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, ülkesine dönen Suriyeli sayısını verdi.

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2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmelere katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına milletvekillerinin aynı soruları sormasından dolayı eleştirerek başladı. Çavuşoğlu, Meclis’te grubu bulunan partilerden davet gelmediğini ifade ederek, “Genel başkanlarınız bizi davet etsin, gelelim, bilgi verelim. Meclis bizi davet etsin, gelelim. Bizim gocunacağımız bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, adalar konusunda, “Tarihten gelen sorunlarımız var. Oturup konuşalım, birlikte kafa yoralım” şeklinde konuştu.

"Fitne yapmaya çalışmayın"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Her konuda AK Parti ve Cumhur İttifakı suçlu, Türkiye Cumhuriyeti haksız, Cumhurbaşkanlığı suçlu. Bir kompleksiniz mi var? Amerika’nın doğru yazdığından emin misin ki beni sorguluyorsun? Hepsinde biz mi haksızız. Onların raporlarından yola çıkarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı içinde fitne yapmaya çalışmayın. Seversiniz sevmezsiniz, halk karar verdi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Herkes dış politika konuşur, doğal, neden Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığını ayrı görmeye çalışıyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz Cumhurbaşkanlığının bizi hiçe saydığını? Amerika ile kurmaya çalıştığımız çalışma grubu için çalışmalara başladık.”

"Notları dahi biz hazırlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dışişleri Bakanlığına önem verdiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Notları dahi biz hazırlıyoruz. Bir lider hazırladığınız konuşmayı konuşmak zorunda değil ama yüzde 90 konuşuyor, niye? Bize güveniyor. Cumhurbaşkanı’mız istişareye çok önem veriyor. Onlara da bilgi veriyoruz. Alay etmeye gerek yok. Kurumlarla birlikte çalışıyoruz. ‘Cumhurbaşkanlığı toplantılarına niye siz katılmıyorsunuz?’ 500 yıllık diplomasi tarihimiz var. Baş başa görüşme, görüşme formatında var. Ben de görüşüyorum bir dışişleri bakanıyla. Onların notlarını da biz hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı’mız, döner dönmez orada ne olduğunu söylediği gibi MGK’da tek tek anlattı. Kim söylüyor tutanaklarda olmadığını? Biden ile görüşmelerde neler konuştuklarını, neleri takip etmemiz gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

"Amerikalı bir Türk tercümana güveniyor da biz niye kendi çocuğumuza güvenmiyoruz"

Cumhurbaşkanı’nın danışmanına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercüman kızımız çok güzel de tercüme yapıyor. Bu kim? Bizim Cumhurbaşkanlığı’nda ‘başdanışman’ olarak çalışan bir kız. Biden’ın yanındaki tercüman kimdi biliyor musunuz? Bir Türk! Amerikalı bir Türk tercümana güveniyor da biz niye kendi çocuğumuza güvenmiyoruz? O kızımıza burada yüklenmenizi anlayamadım” diye konuştu.

Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye’yi gri listeye almasına ilişkin olarak Çavuşoğlu, “Soruyorum size, raporunu okuyan var mı aranızda? ‘Türkiye bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirilmiştir, Türkiye’nin seviyesi yükseltilmesi gerekiyor’ diyor. Bu rapora bir göz atsaydınız. ‘Karar siyasi’ diyebilirdiniz. Niye aldılar? Bizim üzerimizde kılıcı sallandırmak için” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz konusunda Bakan Çavuşoğlu, “Kıta sahanlığı sınırlarımızı belirledik ve Birleşmiş Milletler’e kaydettirdik. Kıta sahanlığımızı belirledikten sonra her an her dakika sondaj veya sismik araştırma yapmak zorunda değilsiniz. Bu kıta sahanlığına siz başkalarını sokuyor musunuz? Gemilerimizin hiç birini satmadığımız gibi, bu konudaki gemilerimizi arttırıyoruz. Doğu Akdeniz’de geri adım söz konusu değil” diye konuştu.

Türkiye’nin Rusya ile ABD arasına sıkıştığı iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, “Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir yalpalanma, arasında sıkışma değildir” dedi.

"Biz aday ülke statüsünden vazgeçmiş değiliz, vazgeçen AB"

Bakan Çavuşoğlu, AB süreci hakkında da, “Biz aday ülke statüsünden vazgeçmiş değiliz. Vazgeçen AB” ifadelerini kullandı.

Taliban konusundaki eleştiriye ise Çavuşoğlu, “Gelen 8 kişi. Evet içlerinde BM’nin yaptırım listesinde olan var. Herkes görüşüyor bir şey olmuyor da ben görüşünce niye sorun oluyor? Ben büyükelçiliğimi kapatmadım, iyi ki de kapatmadım. Herkes aşamalı angajmana gidiyor. Orada DEAŞ, El Kaide var” diye konuştu.

Ülkesine dönen Suriyeliler

Bakan Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin Suriye’ye döndüğünü açıkladı.