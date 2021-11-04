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Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı

Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı

Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

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Gruptan lider çıkma yolunda fırsat tepen sarı-kırmızılılar, Avrupa'da bu sezon ilk kez kalesinde gol görürken puanını 8'e yükseltti.

Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek.

Feghoulı'nın golü yetmedi
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray peş peşe ataklarla, Rus savunmasını yıprattı. Temsilcimizin beklenen golü 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Sarı-kırmızılılar ikinci yarı birçok fırsatı değerlendiremezken 73. dakikada defansımızın adam paylaşımındaki hatasında Kamano skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

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