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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, asgari ücrette gerekli hassasiyetin gösterileceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne katıldı.

Elvan burada yaptığı konuşmada ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"2021'i büyüme ile kapatacağız"
Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergelerin, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ettiğini vurgulayan Elvan, "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da kapatabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

"Asgari ücrette gerekli hassasiyet gösterilecek"
Elvan, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla beklenen asgari ücret konusuna da değindi.

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizen Bakan Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik" diye konuştu.

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