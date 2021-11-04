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İngiltere'de protestocular, kendilerini yollara yapıştırdı

İngiltere'de protestocular, kendilerini yollara yapıştırdı

Aktivistler, Londra yönetiminden iklim değişikliğine karşı ciddi adımlar istedi. Grup üyeleri, protesto sırasında kendilerini yola yapıştırarak trafiği kilitledi.

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İngiltere'de çevreci aktivist grup "Insulate Britain" üyeleri, yeni bir protestoya imza attı.

Grup, başkent Londra’da parlamentoya giden sokak ve caddeleri kapattı.

Londra'da yapıştırıcılı eylem
Protestocular, kendilerini yollara yapıştırarak, hükümetin iklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.

Gösteri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

"Tahammül edilemez"
Insulate Britain, 62 üyesinin yolda oturarak taleplerini dile getirdiğini söyledi. Protestoculardan yaklaşık 30'unun kendilerini yola yapıştırdığı kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Yollara zarar veren bu grubun yol açtığı aksama tahammül edilemez. Binlerce yolculuğu kesintiye uğrattı. Yaşamları ve geçim kaynaklarını riske attı." denildi.

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