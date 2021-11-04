TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti!

Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçının pazar günü oynanması için TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi.

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Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting'e deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı kritik Trabzonspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçını pazar günü oynamak istiyor

A Spor'un haberine göre; Süper Lig'in 12. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan siyah-beyazlılar, cumartesi günü bordo-mavililerle oynayacağı karşılaşmanın pazar gününe ertelenmesi yönünde TFF'ye talepte bulundu. Kara Kartal'ın bu talebi TFF tarafından reddedildi.