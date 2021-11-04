Ferhat Yılmaz'dan Tamer Karadağlı'ya destek!

Tamer Karadağlı'nın yanlış anlaşıldığını düşünen Ferhat Yılmaz, Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular'da soruları cevapladı.

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Esra Elönü'nün 24 TV ekranlarında sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oyuncu Ferhat Yılmaz oldu.

Elönü, Ferhat Yılmaz'a gündeme ilişkin sorularını sormasının ardından, fikirlerini aldı.

İlk olarak geçtiğimiz gün Tamer Karadağlı'nın ödül töreninde başına gelen hadiseyi gündeme getiren Elönü, "Nasıl ki muhalif sanatçıların tepki gösterme hakkı varsa, bu devleti seven sanatçıların da tepki gösterme hakkı olduğuna inanıyorum." dedi.

Tamer Karadağlı'nın linç edilmesi

Yılmaz'ın bu konuya ilişkin fikirlerini merak ettiğini aktaran Elönü, "Oradaki karede ne gördün ve devamında Tamer Karadağlı neden linç yedi?" sorusunu sordu.

"Orada ağır bir yanlış anlaşılma var"

Karadağlı'ya hak verdiğini söyleyen Ferhat Yılmaz, "Tamer Ağabey'i tanırım, iyi bir insandır. Vatanını seven, düzgün bir adamdır. Burada bir yanlış anlaşılma var. Defalarca izledim adam söz kesmekten değil de orada samimiyetten ödülü göstersin diyor. Hak ettin bunu diye veriyor. Orada ağır bir yanlış anlaşılma var.

Kesinlikle ben kötü niyet görmedim. Lafını kesmek için versin diye değil. E sonra yanlış anlaşılma devamında bir azarlama var. O azarlama da Tamer Karadağlı için kötü bir durum, yüzü asıldı tabii." ifadelerini kullandı.

"Vatan haini evime giremez"

Kendisinin herkese kapısının açık olduğunu yalnızca belli kişilerin evine giremeyeceğini belirten Yılmaz, "Benim evim dergah gibidir herkes gelir. Evime gelenler için kriterlerim bellidir. Vatan haini olmayacak, iyi insan olacak, siyaset konuşulmayacak. Herkes istediği partili de olabilir, ben saygı duyuyorum. Ama bazı gerçekler de var. Güzel bir ülke, güzel yarınlar için bizim yanlış doğrularımızı masadaki gerçeklere göre şekillendirmemiz gerekiyor. Terör örgütüyse PKK’dır bitti, bunun siyasetle de alakası yoktur. Bunu kabul etmeyen kişilere diyecek söz bile bulamıyorum." dedi.

"Bir şey ya evettir ya hayır"

Kendisini arafta hissetmediğini de belirten Yılmaz, "Bir şey hayatta ya evettir ya hayırdır. Evet ile hayır arası çok sıkıntılı bir yerdir. Hayır, evetten daha güzel bir cevaptır, insanların hayatlarını bağlamazsın. Belki arafta kaldım ama şu an hatırlamıyorum. Kolay hayır diyebilen bir insan da değilim, keşke diyebilsem." açıklamasında bulundu.

"Yaradan'dan isteyeceksin"

Bir şey istendiğinde onu Allah'tan istemek gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Kalite parayla satın alınan bir şey değil. Aileden gelen bir şey. Gelmiş olduğunuz nokta ile ilgili bir şey. Eğer insan tamsa bu durumda şöhreti taşıyabiliyor. Ama bunlar eksikse o işin sonu facia oluyor bazen.

Denklem çok basit olmalı. İyi insan olacaksın, vatanını milletini seveceksin. İnsandan insana fayda yok bir şey isteyeceksen 'Yaradan'dan isteyeceksin. Bu kadar basit." dedi.

"15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi"

Elönü'nün 15 Temmuz'a ilişkin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, 15 Temmuz'u Çanakkale ruhuna benzeterek, "Biz gerçek tarihimizi gençlerimize, çocuklarımıza öğretmezsek başkaları gelir yanlış şekilde öğretir o zamanda sonumuz iyi olmaz. Ben tarih konusuna da çok önem veririm herkes tarihini de bilmeli. 15 Temmuz’u ben siyasi bir olay olarak görmüyorum. Allah korudu bizi. Halkımız çok ciddi bir mücadele verdi. Bunu başka türlü bir malzemeye çevirmek doğru değil.

O gece en acı olan şey bize çok büyük zararlar verilmiş olması. İnsanlarımız şehit oldu. İnsanlar teslim oldu o gün. Herkes bir şekilde o işin ucundan tuttu, dışarıdaydı. Halkıma aşığım ben.

Bu bir Çanakkale ruhudur, İngiliz gazetelerinin de anlamadığı ruh budur tam olarak." ifadelerinde bulundu.