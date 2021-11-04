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Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından 3 puanla döndü

Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından 3 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler gruptaki ilk galibiyetini alırken puanını 5'e yükseltti ve 2. sıradaki Olympiakos'la puan farkını 1'e indirdi.

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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyet hasretine son verirken, 25 Kasım'da karşılaşacağı 2. sıradaki Olympiakos'la puan farkını 1'e indirdi.

Fenerbahçe skoru ilk yarıda aldı
Karşılaşmaya harika başlayan Fenerbahçe 8. dakikada Mert Hakan'ın golüyle öne geçti. Skoru aldıktan sonra baskısından ödün vermeyen temsilcimiz, 16. dakikada Max Meyer'le farkı 2'ye çıkardı. Bu golden hemen 3 dakika sonra sarı-lacivertlilerin Alman golcüsü sahneye çıktı. Berisha müthiş vole golüyle Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi. İkinci yarı oyunu rölantiye alan Fenerbahçe, Rossi'yle yakaladığı fırsatlarda golü bulamadı ve maç 3-0 sona erdi.

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