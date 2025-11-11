BIST 10.770
HABER /  SPOR

Bahisten PFDK'ye sevk edilen tek yabancı futbolcu bakın kim oldu

Bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında yalnızca 1 yabancı futbolcu yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Soruşturma, futbol camiasında büyük yankı uyandırırken, Süper Lig ekibi Konyaspor forması giyen Senegalli futbolcu Alassane Ndao, PFDK'ya sevk edilen isimler arasında tek yabancı futbolcu olarak dikkat çekti.

Ndao'nun, bahis oynanan sitelere nasıl kayıt olduğu ve sürecin nasıl işlediği futbolseverler arasında merak konusu oldu.

Bahisten PFDK'ye sevk edilen tek yabancı futbolcu bakın kim oldu - Resim: 0

Konya'da en fazla vergi ödeyenler arasındaydı

Geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olmayı başaran Ndao, saha dışındaki disipliniyle biliniyordu. Bu gelişme, futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.

Sezon performansı

Bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Yeşil-beyazlıların hücum hattında önemli bir rol üstlenen Ndao'nun bu soruşturma sonrası nasıl bir süreçle karşılaşacağı merakla bekleniyor.

