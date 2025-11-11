BIST 10.789
DOLAR 42,23
EURO 48,83
ALTIN 5.617,78
HABER /  EKONOMİ

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1,1 milyar avroluk yeni sözleşmeler imzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1,1 milyar avroluk yeni sözleşmeler imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1,1 milyar avro olan yeni sözleşmeler imzalandı.

Abone ol

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 avro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeşilyurt'ta hedef turizmde canlanma
Yeşilyurt'ta hedef turizmde canlanma
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması! Giderek daha da parçalanabilir
Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması! Giderek daha da parçalanabilir
Bölge beşik gibi sallanıyorken Üşümezsoy'dan yeni açıklama! Yeni büyük bir deprem olur mu?
Bölge beşik gibi sallanıyorken Üşümezsoy'dan yeni açıklama! Yeni büyük bir deprem olur mu?
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü! "Büyük bir lider"
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü! "Büyük bir lider"
Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı
Asgari ücrette konuşulan iki zam oranı ortaya çıktı Sinan Burhan duyurdu
Asgari ücrette konuşulan iki zam oranı ortaya çıktı Sinan Burhan duyurdu
Ali Babacan'dan "ekonomi yönetimini devralır mısınız?" sorusuna yanıt
Ali Babacan'dan "ekonomi yönetimini devralır mısınız?" sorusuna yanıt
Suriye lideri Ahmed Şara'dan Golan Tepeleri açıklaması
Suriye lideri Ahmed Şara'dan Golan Tepeleri açıklaması
İsrail'den başkanlığı sona ermeden Trump'a İran'da rejimi devir çağrısı
İsrail'den başkanlığı sona ermeden Trump'a İran'da rejimi devir çağrısı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Hakan Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme
Hakan Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme