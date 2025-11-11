Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması! Giderek daha da parçalanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile üçlü zirveye katılan Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşmenin bir bölümünde kendisinin de bulunduğunu söyledi. Suriye'de SDG adını alan terör örgütü PKK/YPG sorununa karşı uyarıda bulunan Fidan, "Buradaki problemler dikkatle yönetilmezse, ülkenin bölgesel ve toprak bütünlüğüne yönelik bir sıkıntı çıkabilir, giderek daha da parçalanmayla karşı karşıya kalabilir. dedi.

ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki temaslarına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve birçok yetkiliyle Beyaz Saray'da görüşmeler yapmak üzere ABD tarafından davet edildiğini belirten Fidan, ziyaretinin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ziyaretiyle denk geldiğini ifade etti.

DİKKAT ÇEKEN PKK/YPG UYARISI

Suriye'nin güneyinde Süveyda'da ve kuzeydoğusunda Suriye’de “SDG” adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin bulunduğu yerlerde durumun ne olacağı ile ilgili konuların ele alınması açısından da görüşmelerin önemli olduğunu vurgulayan Fidan, şu şekilde konuştu:

"Aslında önümüze şöyle bir şablon çıkıyor. Gerek kuzeyi, gerek kuzeydoğusu, gerek güneyi. Buradaki problemler eğer dikkatle yönetilmezse, ülkenin tamamıyla bölgesel bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne yönelik bir sıkıntının ortaya çıkma ihtimali var. Yani ülke giderek daha da parçalanmayla karşı karşıya kalabilir.

Bunu Amerikalıların anlıyor olması tabii önemli ve anladıklarını da görüyorum. Yani ülkenin bir ve bütün olması ama herkesin aynı zamanda can güvenliği, mal güvenliğinin olması ve çeşitli etnik, dini grupların bu noktada herhangi bir baskı altında olmaması fevkalade önemli. Bu altın oranı bulmak için tabii büyük bir gayret var. Aynı zamanda kimseye de tehdit olmamaları gerekiyor. Bu yönde de ciddi konuşmalar oldu, görüş alışverişlerinde bulunduk."