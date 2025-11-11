BIST 10.789
DOLAR 42,24
EURO 48,85
ALTIN 5.589,36
HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme

Hakan Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Washington’a gerçekleştirdiği ziyarette, Beyaz Saray’da ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile kritik bir görüşme yaptığı bildirildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtilirken, ziyaretin ABD-Suriye-Türkiye arasındaki yoğun diplomatik trafiğin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da görüştü. Beyaz Saray'da ilk kez bir Suriye devlet başkanı ağırlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tarihi görüşmenin olduğu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Fidan'ın Beyaz Saray'da çok önemli bir görüşme yaptığı öğrenildi.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TEMAS

Yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Beyaz Saray'da mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair detaylar henüz paylaşılmadı.

GÜNDEM: İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR

Al-Monitor'a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, Bakan Fidan'ın daha önceden duyurulmayan bu ziyareti sırasında önemli konuların masaya yatırılmasının beklendiğini belirtti.

Üst düzey yetkili, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

TÜRKİYE, ABD VE SURİYE ARASINDA 3'LÜ ZİRVE

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı, yoğun diplomatik temaslara dair açıklama yaptı.

Bakanlık; ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü bir zirve gerçekleştirildiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha
Nijerya'da terör örgütleri çatıştı: En az 200 terörist öldü
Nijerya'da terör örgütleri çatıştı: En az 200 terörist öldü
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal, 893 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal, 893 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı
ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 6 ay askıya aldı
ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 6 ay askıya aldı
Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması: Titizlikle takip ediyoruz
Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması: Titizlikle takip ediyoruz
ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü
ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü
Ersin Destanoğlu bahis açıklaması
Ersin Destanoğlu bahis açıklaması
Murat Kurum'dan sosyal konut paylaşımı: Hayal de değil, rüya da...
Murat Kurum'dan sosyal konut paylaşımı: Hayal de değil, rüya da...
Bahisten PFDK'lık olan üç futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Bahisten PFDK'lık olan üç futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı