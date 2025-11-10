BIST 10.789
Nijerya'da terör örgütleri çatıştı: En az 200 terörist öldü

Nijerya'da terör örgütleri çatıştı: En az 200 terörist öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP arasında çıkan çatışmalarda en az 200 terörist hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Çad Gölü Havzası'na bağlı Dogon Chiku bölgesinde terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda en az 200 terörist öldü, yüzlerce terörist de yaralandı.

ON BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Ülkede 2016'da Boko Haram'ın bazı üyelerinin kurduğu terör örgütü ISWAP nedeniyle zaman zaman iki grup arasında güç mücadelesi yaşanıyor.

