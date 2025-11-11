BIST 10.789
DOLAR 42,23
EURO 48,83
ALTIN 5.617,78
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan'dan "ekonomi yönetimini devralır mısınız?" sorusuna yanıt

Ali Babacan'dan "ekonomi yönetimini devralır mısınız?" sorusuna yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “‘Ekonomi yönetimini devralırım mı' diyorsunuz?” sorusuna "Eğitimi düzeltmeye çalışırken, hukukta adalette her türlü yanlış yapılacak. Olmayacak duaya biz niye amin diyelim?" yanıtını verdi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

"'Reset düğmesine basılırsa, düzelmeye karar verirlerse ekonomi yönetimini devralırım mı' diyorsunuz?” sorusuna Babacan şu yanıtı verdi: 

“Biz bu ülkeyi yönetmenin tümüne talibiz. Çünkü en hazırlıklısı biziz. 500 maddelik eğitim programı yapmışız. CHP de AK Parti de getirsinler, eğitimle ilgili programlarını. Biz orada ekonomiyi düzeltirken, eğitimde saçma sapan işler yapılacak. Düzelir mi o ekonomi, düzelmez. Eğitimi düzeltmeye çalışırken, hukukta adalette her türlü yanlış yapılacak. Olmayacak duaya biz niye amin diyelim? Ülke yönetimi bir bütün, biz bunun tümüne talibiz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye lideri Ahmed Şara'dan Golan Tepeleri açıklaması
Suriye lideri Ahmed Şara'dan Golan Tepeleri açıklaması
İsrail'den başkanlığı sona ermeden Trump'a İran'da rejimi devir çağrısı
İsrail'den başkanlığı sona ermeden Trump'a İran'da rejimi devir çağrısı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Hakan Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme
Hakan Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha
Nijerya'da terör örgütleri çatıştı: En az 200 terörist öldü
Nijerya'da terör örgütleri çatıştı: En az 200 terörist öldü
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma
Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal, 893 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal, 893 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı
ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 6 ay askıya aldı
ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 6 ay askıya aldı
Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması: Titizlikle takip ediyoruz
Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması: Titizlikle takip ediyoruz
ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü
ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü