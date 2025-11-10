Ersin Destanoğlu bahis açıklaması

Beşiktaş oyuncusu Ersin Destanoğlu, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK’ye sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, suçlamaların tamamen asılsız ve dayanaksız olduğunu belirterek kariyeri boyunca futbolun etik değerlerine bağlı kaldığını ve itibarını korumak için hukuki süreç başlatacağını ifade etti.

Beşiktaş oyuncusu Ersin Destanoğlu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmesi üzerine açıklama yaptı.

ERSİN DESTANOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Ersin Destanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10.11.2025 tarihli "Disiplin Sevkleri" başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir.

Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."