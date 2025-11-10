BIST 10.789
DOLAR 42,23
EURO 48,83
ALTIN 5.561,93
HABER /  SPOR

Bahis iddiaları sonrası Necip Uysal'dan ilk açıklama

Bahis iddiaları sonrası Necip Uysal'dan ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis oynadıkları iddiasıyla 1024 futbolcuyu PFDK’ya sevk etmesinin ardından, listede yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal yaptığı açıklamada hayatı boyunca bahisle hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek ismini temiz tutmak için hukuki mücadele vereceğini söyledi.

Abone ol

TFF bahis oynadıkları iddiasıyla 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti. Sevk edilen oyuncular arasında yer alan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Necip Uysal şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim."

Bahis iddiaları sonrası Necip Uysal'dan ilk açıklama - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
TFF, bahis oynayan futbolcuları PFDK'ya sevk etti
TFF, bahis oynayan futbolcuları PFDK'ya sevk etti
PFDK'dan bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
PFDK'dan bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
Futbolda bahis soruşturması: Eyüpspor Başkanı ve 3 hakem tutuklandı
Futbolda bahis soruşturması: Eyüpspor Başkanı ve 3 hakem tutuklandı
Küçük Beykan yaşam mücadelesi veriyor: Bir tüp kan, bir can demek
Küçük Beykan yaşam mücadelesi veriyor: Bir tüp kan, bir can demek
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
Aydın'da polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı
Aydın'da polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı
AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Çok kuvvetli olacak
AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Çok kuvvetli olacak
23 sosyal medya hesabına erişim engeli! Polis şüphelilerin peşinde
23 sosyal medya hesabına erişim engeli! Polis şüphelilerin peşinde
Diyarbakır'da kayıp polis memuru aranıyor! Hastaneden çıktı, sırra kadem bastı
Diyarbakır'da kayıp polis memuru aranıyor! Hastaneden çıktı, sırra kadem bastı
Osmaniye'de bal kabağının içine uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
Osmaniye'de bal kabağının içine uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
Fransa’da Nicolas Sarkozy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Fransa’da Nicolas Sarkozy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi