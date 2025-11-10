Bahis iddiaları sonrası Necip Uysal'dan ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis oynadıkları iddiasıyla 1024 futbolcuyu PFDK’ya sevk etmesinin ardından, listede yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal yaptığı açıklamada hayatı boyunca bahisle hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek ismini temiz tutmak için hukuki mücadele vereceğini söyledi.

Abone ol

TFF bahis oynadıkları iddiasıyla 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti. Sevk edilen oyuncular arasında yer alan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Necip Uysal şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim."