TFF, bahis oynayan futbolcuları PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu. Açıklanan listede Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu temiz yarınlara taşımak amacıyla devlet birimleriyle yaptıkları çalışmaların sonucunda 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 371 hakemin 152'sinin de aktif olarak bahis oynadığını söylemişti.

27 Ekim'de yapılan bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen hakemler de açıklanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise TFF, bu kez bahis oynayan futbolcuları PFDK'ya sevk etti.

1024 FUTBOLCU SEVK EDİLDİ

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.

SÜPER LİG'DEN PFDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak