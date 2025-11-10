BIST 10.789
Bahisten PFDK'lık olan üç futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Eren Elmalı'nın Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eren Elmalı'nın Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım, Ümit ve U19 Milli Takımların aday kadrolarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilenler arasında yer alan futbolcular Milli Takım kadrolarından çıkarıldı. 

Buna göre A Milli Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak aday kadrolardan çıkarıldı. 

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Milli Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

