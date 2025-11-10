BIST 10.789
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Emir K. idaresindeki otomobil, GAP Bulvarı'nda refüjdeki bariyerlere ve direğe çarptı, ardından karşı şeride geçerek iki otomobile çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Emin G. ve Mustafa A. hayatını kaybetti, 2 yaralının tedavisi sürüyor.

