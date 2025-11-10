Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu açıklaması!

Beşiktaş, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Beşiktaş forması giyen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı. Açıklanan sevklerin ardından Beşiktaş'tan ilk açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."