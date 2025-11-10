Balıkesir'de 4.9'luk deprem! Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9 km derinlikte olduğu öğrenildi.
Deprem İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 10, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km
Detay:https://t.co/hST7BFelod@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi