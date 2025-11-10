Balıkesir'de 4.9'luk deprem! Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9 km derinlikte olduğu öğrenildi.

Deprem İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.