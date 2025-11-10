BIST 10.789
Balıkesir'de 4.9'luk deprem! Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir'de 4.9'luk deprem! Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9 km derinlikte olduğu öğrenildi.

Deprem İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.

