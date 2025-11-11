BIST 10.789
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 00:02'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Aylardır depremlerle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssünün Sındırgı olduğu depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

AFAD'ın verilerine göre deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

