Asgari ücrette konuşulan iki zam oranı ortaya çıktı Sinan Burhan duyurdu

2026 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Ankara kulislerinde konuşulan iki senaryoyu gazeteci Sinan Burhan, canlı yayında paylaştı. Burhan, "Bunlardan bir tanesi yüzde 25 olarak 27 bin 630 TL diğeri ise en yüksek yüzde 30 ile 28 bin 735 TL." dedi.

tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan kulislerde konuşulan asgari ücret rakamı ile ilgili kulis bilgisi verdi.

Burhan, Ankara kulislerinden endindiği bilgilere göre asgari ücret için 2 senaryonun gündemde olduğunu belirtti. 

Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Buraya gelmeden önce Ankara’nın bir nabzını yokladım. Asgari ücret milyonları ilgilendiren, herkesin merak ettiği bir konu. Asgari ücrete yapılan zamlar aslında hizmet sektörünü de ilgilendiriyor, kirayı da restorandaki fiyatları da ilgilendiriyor.

Bende teorik olarak asgari ücretin çok yüksek olmasını isterim. İnsanların yaşam standartlarının yüksek olmasını isterim ama asıl olan asgari ücretin yüksekliği değil alım gücünün yüksekliğidir.

Ankara’da 2 tane senaryo var. Bunlardan bir tanesi yüzde 25 olarak 27 bin 630 TL diğeri ise en yüksek yüzde 30 ile 28 bin 735 TL. Ankara’da benim kaynaklarımdan edindiğim bilgi bu kadar.”

