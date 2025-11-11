Bahis soruşturması sürerken Tahir Kum'un "Fenerbahçe" iddiası olay oldu! Gerçek ortaya çıktı

TFF’nin resmi açıklamasına göre, sevk edilen futbolcular arasında Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282 ve Nesine 3. Lig’den 629 futbolcu bulunuyor. Ayrıca profesyonel sözleşmeli 9 oyuncu da disiplin sürecine dahil edildi. Toplamda 1024 ismin yer aldığı bu liste, Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir disiplin süreci olarak kayda geçti.