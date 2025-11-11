Bahis soruşturması sürerken Tahir Kum'un "Fenerbahçe" iddiası olay oldu! Gerçek ortaya çıktı
Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Yalnızca bir kez bahis yaptığı tespit edilen 47 futbolcu için ise ayrı bir inceleme süreci başlatıldı. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum'un "Fenerbahçe" iddiası ise olay oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Federasyon, toplam 1024 futbolcunun tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF’nin resmi açıklamasına göre, sevk edilen futbolcular arasında Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282 ve Nesine 3. Lig’den 629 futbolcu bulunuyor. Ayrıca profesyonel sözleşmeli 9 oyuncu da disiplin sürecine dahil edildi. Toplamda 1024 ismin yer aldığı bu liste, Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir disiplin süreci olarak kayda geçti.
47 futbolcu için ayrı inceleme
Federasyon, soruşturma kapsamında yalnızca bir kez bahis oynadığı tespit edilen 47 futbolcunun durumunun özel olarak inceleneceğini belirtti. Bu isimlerin sevk işlemleri, “telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmamak” adına, yeni deliller ve resmi belgelerin değerlendirilmesinin ardından netleştirilecek.
"Fenerbahçe" iddiası
TGRT Haber’e konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, “TFF, 47 futbolcuyu ayırdı, ekstra inceleme yapacak. Fenerbahçe'den de iki futbolcunun ismi geçiyor. Bunlar makamlarca açıklanmadığı için buradan açıklamayı doğru bulmuyorum.” ifadelerini kullandı.