Yeşilyurt'ta hedef turizmde canlanma

Malatyalıların gözde mekânları arasında yer alan, Beylerderesi, “Beylerderesi bisiklet ve Yürüyüş Yolu” projesiyle turizme kazandırılıyor. Malatya Yeşilyurt Belediyesi, tarafından 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Beylerderesi Şehir Parkı’nın ardından, yeni proje ile bölge, doğa sporları ve turizm açısından yeni bir cazibe merkezine dönüşüyor.

Başkan Geçit “Tüm Çabamız Depremin İzlerini Silmek”

6 Şubat deprem yaralarının hızla sarıldığı Yeşilyurt ilçesinde yürütülen yeniden imar ve kalkınma çalışmaları kapsamında, ilçenin sosyal yaşamını canlandıracak “Beylerderesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu” projesi hızla ilerliyor. Proje kapsamında oluşturulacak bisiklet ve yürüyüş yolları, doğal manzaralar eşliğinde hem spor yapmak isteyen vatandaşlara hem de doğa tutkunlarına güvenli ve konforlu bir alan sunacak. Doğal güzellikleri, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla “Beylerderesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu”, Malatya’nın yaşam kalitesini yükseltecek yeni bir çevre ve turizm yatırımı olarak öne çıkıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Beylerderesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu” Projemiz bu anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Amacımız, doğayı koruyarak, kent yaşamına nefes aldıracak, turizmi destekleyecek ve her yaştan vatandaşımızın aktif bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak bir alan oluşturmaktır. Biz bu proje ile hem şehrimizin turizm potansiyelini artırıyor hem de Malatyalıların yaşam kalitesini yükseltiyoruz.

Bu proje tamamlandığında sadece Yeşilyurt’un değil, tüm bölgenin cazibe merkezlerinden biri olacak. Modern şehircilikle doğal güzellikleri bir potada buluşturan projemizle birlikte hem doğayı koruyacağız hem de vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam alanları sunacağız. Şehrimizin turizm vizyonuna katkı sağlayacak bu proje, Yeşilyurt’un marka değerini daha da yukarı taşıyacaktır.” dedi.

