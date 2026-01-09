Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.Abone ol
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
PFDK'ya sevk edilen isimler şu şekilde:
Mustafa Sarp
Fevzi Layiç
Ali Gürsel
Mehmet Bülent Albayrak
Mehmet Öncan
İbrahim Kemal Menderes
Murat Erbasan
Olcan Adın
Umut Eskiköy
Tanser Aydın
Halil Cihan Ünal
Ümit Davala
Ertuğrul Arslan
Ufuk Özbey
Ercan Ağaçe
Ahmet Dursun
Onur Günal
Kenan Oktay
Sinan Közen
Yasin Gülerüz
Barış Kanbak
Emir Şiranlı
Erkan Akkoç
İbrahim Keserel
Cüneyt Yiş
Yiğit İncedemir
Fahri Tatan
Halit Eroğlu
Ersin Akılveren
Coşkun Birdal
Volkan Arslan
Serdar Topraktepe
Tufan Deniz Daş
Kerem Satılmış
Can Arat
Ömer Ayçiçek
Baykal Aydınlı
Onat Çetin
Mustafa Ramazan
Aykın Demir
Ozan Köprülü
İlker Kireker
Onur Can Korkmaz