BIST 12.201
DOLAR 43,14
EURO 50,24
ALTIN 6.251,86
HABER /  DÜNYA

Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye ordusu, Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Abone ol

Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı. Bazı teröristlerin, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açtığı bildirildi.

Suriye ordusu, Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 15 tutuklama
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 15 tutuklama
Mehmet Şimşek: Enflasyon 2026'ın sonunda yüzde 20'nin altına inecek
Mehmet Şimşek: Enflasyon 2026'ın sonunda yüzde 20'nin altına inecek
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni karar
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni karar
Hakan Fidan’dan SDG’ye mutabakat uyarısı
Hakan Fidan’dan SDG’ye mutabakat uyarısı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye açıklaması
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklamaya sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklamaya sevk edildi
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
Bakan Şimşek'ten net mesajlar: Dezenflasyonla fırsat penceresi çıkacak
Bakan Şimşek'ten net mesajlar: Dezenflasyonla fırsat penceresi çıkacak
Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a geldi
İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini askeri karargahlara çevirdi
İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini askeri karargahlara çevirdi
Suriye ordusundan Halep'teki o mahalle için koridor açma kararı
Suriye ordusundan Halep'teki o mahalle için koridor açma kararı
TFF'den Süper Kupa kararı! Galatasaray-Fenerbahçe finalinin saati değişti
TFF'den Süper Kupa kararı! Galatasaray-Fenerbahçe finalinin saati değişti