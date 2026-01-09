Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye ordusu, Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.Abone ol
Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı. Bazı teröristlerin, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açtığı bildirildi.
