BIST 12.201
DOLAR 43,14
EURO 50,23
ALTIN 6.247,54
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Abone ol

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davada tutukluluk incelemesi yapıldı.

Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davada İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkemece dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Öte yandan tutuklu bulunan diğer 105 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Mart'ta başlanacak.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 430 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ‘ihbar eden', Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ‘suçtan zarar görenler', 16 kişi ‘müşteki', 5 kişi ‘müşteki-şüpheli' ve İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve lideri olduğu belirtilirken, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün ‘örgüt yöneticisi' olarak yer aldı. İddianamede, İmamoğlu'nun ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez ‘rüşvet', 7 kez ‘suç gelirlerinin aklanması', 2 kez ‘kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez ‘kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez ‘suç delillerini gizleme', ‘haberleşmenin engellenmesi', ‘kamu malına zarar verme', 47 kez ‘rüşvet alma', ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez ‘irtikap', 46 kez ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez ‘ihaleye fesat karıştırma', ‘çevrenin kasten kirletilmesi', ‘Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', ‘Orman Kanunu'na muhalefet' ve ‘Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan’dan SDG’ye mutabakat uyarısı
Hakan Fidan’dan SDG’ye mutabakat uyarısı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye açıklaması
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklamaya sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklamaya sevk edildi
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
Bakan Şimşek'ten net mesajlar: Dezenflasyonla fırsat penceresi çıkacak
Bakan Şimşek'ten net mesajlar: Dezenflasyonla fırsat penceresi çıkacak
Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a geldi
İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini askeri karargahlara çevirdi
İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini askeri karargahlara çevirdi
Suriye ordusundan Halep'teki o mahalle için koridor açma kararı
Suriye ordusundan Halep'teki o mahalle için koridor açma kararı
TFF'den Süper Kupa kararı! Galatasaray-Fenerbahçe finalinin saati değişti
TFF'den Süper Kupa kararı! Galatasaray-Fenerbahçe finalinin saati değişti
CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi
CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı
AKOM'dan İstanbul için fırtına, sağanak ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için fırtına, sağanak ve kar uyarısı