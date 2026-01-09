Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklamaya sevk edildi

‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ dosyası kapsamında Ocak 2025’te tutuklanan Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında bu kez Boğaz hattındaki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla şüpheli sıfatıyla dosyaya dahil edildi. Savcılık, Akpolat’ın bazı iş insanlarından imar ve ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet talep ettiği iddiasıyla tutuklanmasını istedi.

‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ soruşturması kapsamında Ocak 2025’te tutuklanan ve hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bu kez Boğaz’daki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla yeniden tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, rüşvet paralarının belediyenin aşevine “bağış” adı altında alındığı, makbuz düzenlenmediği ve paraların elden temin edildiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan sevk yazısında, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Ozan İş ve Emirhan Akçadağ’ın, Rıza Akpolat’ın belediye başkanlığı görev süresi boyunca imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiğini öne sürdükleri belirtildi.

Dosyada yer alan beyanlara göre; iş insanı Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta İnari Omakase isimli işletmenin sahibi Aycan Akdağ ile tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise toplamda 2 milyon lira ödemek zorunda kaldıklarını ifade ettikleri aktarıldı.

Savcılık sevk yazısında, Akpolat’ın söz konusu rüşvet paralarını doğrudan almak yerine, belediyeye ait aşevine “bağış” yapılması adı altında talep ettiği, bu paralar karşılığında herhangi bir makbuz düzenlenmediği ve paraların elden, şoförler ile bazı belediye çalışanları aracılığıyla teslim alındığı iddia edildi.

Ayrıca, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan ana dava dosyasında, Akpolat’ın mal varlığındaki artışın belediye başkanlığı yetkilerini kötüye kullanarak “rüşvet” ve “irtikap” suçlarından elde edilen haksız kazançlarla sağlandığının tespit edildiği vurgulandı.

Savcılık, Akpolat'ın savunmalarının inkâr mahiyetinde olduğunu, somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve tanıklar ile rüşvet verdiği iddia edilen kişiler üzerinde baskı kurma ya da delilleri karartma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, CMK’nın 100. maddesi uyarınca tutuklanmasını talep etti.